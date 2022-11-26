Video Yaşam Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı böyle görüntülendi | Video
Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı böyle görüntülendi | Video

Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı böyle görüntülendi | Video

26.11.2022 | 12:17

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Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Mest eden kar manzaralarının ortaya çıktığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

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Kastamonu-Çankırı sınırında, "Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleri ile türkülere konu olan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nı beyaza bürüdü. Ilgaz Dağı'nın zirvesinde kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kar manzarasının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ise Ilgaz Dağı'nı ziyaret etmeye başladı. Mest eden kar manzaralarının ortaya çıktığı Ilgaz Dağı, dron ile havadan görüntülendi.

"DOĞASI ÇOK GÜZEL, HAVASININ TADINI ÇIKARTMAK İSTEYENLER GELEBİLİR"
Kar görmek için Ilgaz Dağı'na çıktıklarını söyleyen Bayram Hoşça isimli vatandaş, "Artvin'den işim sebebiyle Kastamonu'ya geldim. Doğası çok güzel, havasının tadını çıkartmak isteyenler gelebilir. Kış kendini gösterdi, ilk gözyaşlarını döktü. Çıkın, çıkın gelin, görmek istenilecek bir yer. Spor yapmak, hav almak için çok güzel bir yer" dedi.

"GÜZEL YERMİŞ, AĞAÇLAR VE MANZARA ÇOK GÜZEL"
Kar manzarasını çok beğendiğini ifade eden Hasan Korkmaz ise, "Balıkesir'den Kastamonu'ya iş için geldim. Kar yağışını duyunca arkadaşlarla görmek için geldik. Güzel yermiş, ağaçlar ve manzara çok güzel. Ilgaz'a ilk kez geldim, çok güzel buldum. Dağların kendisine hayran bırakan bir havası var" diye konuştu.

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