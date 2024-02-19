Beyaza bürünen Ilgaz Dağı’nın eteklerindeki yaylalarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı | Video
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde etkili olan kar yağışı ile Ilgaz Dağı’nın eteklerindeki yaylalar görsel şölen sundu. Yaylaları ziyaret eden vatandaşlar mest eden manzaranın tadını çıkardı.
"HERKESİ DAVET EDİYORUZ"
İstanbul'dan memleketi İhsangazi'ye gezmek için gelen Engin Ciğerci, manzara karşısında hayran kaldığını belirterek, "İhsangazi Örengil yaylasındayız. Akrabam Mustafa'ya misafir olarak geldik. Kar yağdı, bize doğa güzelliklerini gösterdi. Ben de dayanamadım, İstanbul'dan geldim. Herkesi davet ediyoruz. Bu doğa güzelliklerini herkes görmeli. Doğa sporları, kamp için çok güzel bir yer" dedi.
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