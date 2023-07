Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında 3 sanığa tahliye | Video 06.07.2023 | 11:30 BEYAZIT'ta 23 Mayıs 2022'de meydana gelen iki taraf arasında çıkan ve çapraz ateş arasında kalan Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade'nin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece dosyada 2 tutuklu sanık kaldı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 5 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mahkeme Başkanı, ilk atışın kimden geldiği, kimlerin silahla ateş ettiğine ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını söyleyerek raporda ilk atışın Mustafa Korkular tarafından dışarıdan içeriye doğru yapıldığını belirtti. Raporda, kamera görüntülerinde av tüfeği veya pompalı tüfeğin ise görülmediği kaydedildi. Görüntülerden oluşturulan fotoğraflı rapor, dosyaya konuldu.Duruşmada tanık olarak dinlenen İbrahim Gençdal, olay sırasında Kerim Öztürk'ün dükkan açtığını, dükkanın biraz aşağısında 3-4 gencin beklediğini gördüğünü, Öztürk'lerin dükkanından dışarıya doğru küfür edildiğini, Gürsel Korkular'ın ayakkabı fırlattığını söyledi. Gençdal ifadesinde, silah görmediğini söyleyerek "Büyük ihtimalle içeriden dışarıya ateş atıldı. Çünkü önce polis düştü" dedi. Tanık olarak dinlenen Hacı Üzer ise "Olaydan bir saat önce polisle Öztürkler'in dükkanına gittim. Arabuluculuk yapmaya çalıştım. 'Kavgayla olmaz' dedim. Cuma Korkular 'Sözkonusu dükkanı ya biz alalım onlar gitsin ya da onlar alsın biz gidelim' dedi. Bunu Kerim Öztürk'e ilettim. Öztürk'ler cazip fiyata verirse alırız dediler, ancak yüksek bir rakam istendi. Sonrasında ben kendi dükkanıma geçtim, bir saat sonra da silahlar patladı. Dükkandan çıkmadım zaten" şeklinde konuştu. Tanık ifadelerinin ardından söz alan Kerim Öztürk, tanıkların yalan söylediklerini belirterek "Tanık Hacı Üzer bize gelip 'Dükkanı bize satın, aksi halde ya sizden 5 kişi ölür ya da bizden' dedi. Bunları yanında polis de varken söyledi. Babamın dedesi burayı 80 sene önce aldı. Biz orada 80 senedir varız" dedi. Sanık Polat Öztürk de "Dükkana çökmek istedikleri için yalan söylüyorlar" dedi. Sanık Gürsel Korkular ise "Bizim bu dükkanı alma niyetimiz yok. Başkaları alsın. Bunlar, Ömer diye bir adama satmışlar dükkanı, ama tapusunu vermemişler" şeklinde konuştu.Mahkeme heyeti sanıklar Gürsel Korkular, İbrahim Halil Küçükyılmaz ve Polat Öztürk'ün tahliyesine karar verdi. Sanıklar Kerim Öztürk ile Ferit Çakırtaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, maktul Kamran Dadashzade'nin vurulduğu mermi çekirdeğinin hangi silahtan çıktığının belirlenmesine ilişkin rapor aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Çadırcılar Caddesi No:96'da Kerim Öztürk ve Polat Öztürk kardeşlerin "Öztürk Tekstil" isimli işyerlerinin bulunduğu, yan tarafta No:98'deki işyerinde de ayakkabıcılık faaliyeti yürüten Korkular ailesinin bulunduğu, her iki taraf arasında önceye dayalı husumetin bulunduğu anlatıldı. İddianameye göre Korkular ailesinin bulunduğu grup, Öztürkler'in işyeri önünde toplandı. Toplanan yaklaşık 40 kişinin arasında sözlü tartışma ve küfürleşme oldu. Polis her iki tarafı sakinleştirmeye çalıştıysa da gruptakiler "Ölmeye geldiklerini, aralarındaki husumetin, iki taraftan birinin yok olmasıyla sonuçlanacağını" söyledi. Gruptaki bir şahsın küfür ederek "Sizi burada barındırmayacağım" demesi üzerine, bir başkası belinden silah çıkararak 8-10 el ateş etti ve silahlı çatışma her iki grup arasında başladı. Polis memuru Gökhan Kaya ilk ateş esnasında sırtından yaralandı. Ayrıca olay esnasında yoldan geçen Azerbaycanlı oyuncu Kamran Dadashzade de çapraz ateş arasında kalarak yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı başlatan ve Korkular ailesinden olan Cuma Korkular, Remzi Korkular, Enes Korkular, Mustafa Korkular ve Mehmet Korkular'ın olay yerinden kaçtıkları ve halen firar durumda oldukları ifade edildi. İddianamede 9'u polis memuru 14 kişi "mağdur", her iki gruptan 26 kişi "Mağdur-şüpheli" olarak yer aldı. Şüpheli Kerim Öztürk'ün "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenirken, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Kasten Yaralama", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Ruhsatsız silah Taşıma" suçlarından 98 yıldan 275 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer şüphelilerin ise 45 yıldan 285 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istendi.