Beykoz halkı Anadolu Kavağı deniz dolmuş seferlerinden tedirgin! "Tekneler güvenli değil" | Video 08.01.2025 | 12:27 Beykoz'da bulunan Anadolu Kavağında yaşayan vatandaşlar kışın 3 ay boyunca hizmet veren deniz dolmuşu seferlerinden tedirgin olduklarını belirtti. Sadece 33 kişilik olan ve boğazın bu yakasına uygun olmayan teknelerin güvenlik açısından sorun teşkil ettiğini söyleyen Anadolu Kavağı Muhtarı Serkan Çağlar, “İnsanlar tedirgin oluyor, hava şartlarına ve iskele durumlarına uygun değil” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Boğaz'ın Anadolu Yakasında en son yerleşim yerlerinden olan Beykoz'daki Anadolu Kavağında son dönemlerde en büyük sorun ulaşım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'in iştiraki Şehir Hatlarının aldığı kararla kışın 3 ay boyunca büyük ve demir teknelerle yapılmaması, "Deniz Dolmuş" adı verilen ve deniz taksiden çevrilen fiber teknelerin kullanılması Anadolu Kavağı halkını rahatsız ediyor. Kavak halkı, Anadolu Kavağı - Rumeli Kavağı - Sarıyer hatları arasında sefer yapan deniz dolmuşların çok fazla sallandığı ve yetersiz kapasitede olmasından kaynaklı şikayetlerini dile getirdi.

Yetkililere durumu bildirdiğini fakat henüz bir girişim olmadığını söyleyen Anadolu Kavağı Muhtarı Serkan Çağlar, "Burada Sarıyer - Rumeli Kavağı - Anadolu Kavağı ring seferimiz var. Bu hatta daha önce motorlar çalışıyordu ve Kavak halkı rahatça buralara gidip gelebiliyordu. Deniz dolmuşu seferleri başladığından beri halk rahat bir şekilde gidip gelemiyor. Buranın deniz ve hava şartlarına, iskelelere uygun değil. Sadece 33 kişi kapasiteli olduğu için de insanlar içinde çok kapalı duruyor. Yaşlısı var, genci var, denizi sevmeyen sadece işe güce, okula giden insanlar var. Buranın halkı bu konuda bir tedirginlik yaşıyor. Güvenlik açısından da havada rüzgâr olduğu zaman burada durabilecek bir tekne değil. Bu tekneler çalışmaya başladığından beri telefonlarım susmuyor. İnsanlar bana, "Şehir Hatları ve İBB enden şikâyetlerimizi dikkate almıyor diyorlar. 153'ü aramışlar herhangi bir cevap alamamışlar. Sadece böyle bir karar alındığını ve u kararın 3 ay boyunca geçerli olacağını belirtmişler. Bizde gerekli şikâyetlerimizi yaptık. Buranın halkı Sarıyer'e giderken ulaşımı rahat bir şekilde yapmak istiyor. Giderken sallanmak, midelerinin bulanmasını istemiyor. Ben şahit oldum 5 tane bisikletli genç binemedi ve geri gitti. Burası esnaf açısından da önemli bir nokta. Millet buraya hafta sonu gelmek, gezmek, balık yemek istiyor. Esnafa da zarar veriyor, Kavak halkı ve kavak esnafı bu tekneleri istemiyor. Hem İBB hem Şehri Hatlarına ben gereken şikayetleri de oluşturdum. Boğaz'ın Karadeniz'e açılan son noktasında olduğumuzu Karadeniz'den gelen hava ile bu teknelerin buraya yanaşamayacağını, iskelelere uygun olmadığını ve sefer iptallerinin yaşanmak zorunda olacağını söyledim. İlgileneceklerini söylediler bekliyoruz. İnsanlar çocuklarını okula gönderirken tedirgin oluyor. Bir yere hizmet getirirken oranın insanlarının durumunu düşünmek gerekir. Buranın halkı genelde Sarıyer'de işlerini görür. Ben Sarıyer'de okudum. Burada nüfus çok olmadığı için yeterli hizmet gelmiyor" dedi.

BU VAPURLAR ANADOLU KAVAĞINA YAKIŞMIYOR

Anadolu Kavağında esnaflık yapan Ahmet Silik, "11 yaşından beri burada esnaflık yapıyorum. İnsanlar buraya nefes almaya geliyor. Bu vapurlar Anadolu Kavağına yakışmıyor. Yolcu kapasitesi az bu esnafı da baltalıyor. Bu tekneleri kullanmak istiyorlarsa Beykoz - Anadolu Kavağına ring yapabilirler esnaf olarak bu teknelerden memnun değiliz" diye konuştu.

ANADOLU KAVAĞIMIZIN YÜZ KARASI

Anadolu Kavağında doğup büyüdüğünü söyleyen Kamil Kadakal, "Çok acayip, çok küçük. Anadolu Kavağımızın yüz karası. Büyük motorlardan birisi kalsaydı. Yakıt tasarrufu diyorsunuz sanki aynı yakıtı bunlar yakmıyor. 30 kişilik tekne, buraya gezmeye gelen insanların dönüşü nasıl olacak hele kış günlerinde. Deniyor ki güzel günlerde büyüteceğiz. Günlerin hepsi güzel. Biz sandalla geçmeye korkardık burada büyüdük. Hangi akılla bu tekneler buraya verildi. Hangi asırdayız. Kapalı sularda bu tekneler çalışsın oralara uygunlar" dedi.