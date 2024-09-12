Video Yaşam Beykoz TEM Otoyolu'nda yol kenarında pimi çekilmemiş 2 el bombası bulundu | Video
Beykoz TEM Otoyolu'nda yol kenarında pimi çekilmemiş 2 el bombası bulundu | Video

Beykoz TEM Otoyolu'nda yol kenarında pimi çekilmemiş 2 el bombası bulundu | Video

12.09.2024 | 09:11

Beykoz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti Kavacık Mevkii'nde yol kenarında poşet içerisine bırakılmış pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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