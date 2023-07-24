Beykoz’da 2 gecekondunun çatısı alev alev yandı | Video
Beykoz’da iki katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya ve bitişiğindeki gecekonduya sıçradı. Bina ve gecekondunun küle döndüğü yangın vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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