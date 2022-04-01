Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:45
03:05
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 01.04.2022 | 10:19
02:44
Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı | Video 01.04.2022 | 10:06
06:16
Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’dan duygulandıran hareket | Video 01.04.2022 | 09:44
06:46
00:47
Küçükçekmece'de bıçaklı yan bakma kavgası kamerada | Video 01.04.2022 | 09:16
04:40
Beykoz'da 2 katlı binada çıkan yangın korkuttu | Video 01.04.2022 | 08:51
03:46
01:47
Ankara'da terör örgütlerine operasyon: 25 gözaltı | Video 01.04.2022 | 08:51
02:16
01:09
"Salça Bidonu" içinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi | Video 01.04.2022 | 08:41
00:37
Şişli'de mazgal hırsızlığı kamerada | Video 31.03.2022 | 16:28
03:23
Annesinin aracıyla drift atan gence 20 bin 234 TL ceza | Video 31.03.2022 | 16:37
01:35
Düğün konvoyundaki kadının altın kolyesini boynundan çaldılar | Video 31.03.2022 | 16:41
01:05
01:29
Bağcılar’da park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 31.03.2022 | 15:53
00:41
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın çıktı | Video 31.03.2022 | 15:48
00:50
Park etti, anahtarı üzerinde unuttu! İki dakika sonra çalındı | Video 31.03.2022 | 15:38
01:32
Afyonkarahisar'da yaban hayvanları fotokapana böyle yansıdı | Video 31.03.2022 | 15:38
00:21
İstanbul'daki navigasyon hırsızı yakalandı | Video 31.03.2022 | 15:38
BEYKOZ'da 2 katlı binada gecenin ilerleyen saatlerinde yükselen alevler, çevre sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.
Yangının ardından 1 kişi dumandan hafif şekilde etkilenirken, binada maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde alev alev yanan bina görülürken, vatandaşların panik haldeki konuşmaları kayıtlara geçti.