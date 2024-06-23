Video Yaşam Beykoz'da aracın içinde boğazını kesmeye çalışan şahıs hastaneye kaldırıldı | Video
Beykoz'da aracın içinde boğazını kesmeye çalışan şahıs hastaneye kaldırıldı | Video

Beykoz'da aracın içinde boğazını kesmeye çalışan şahıs hastaneye kaldırıldı | Video

23.06.2024 | 10:35

Beykoz'da bir şahıs aracın içinde bıçakla boğazını kesmeye çalışırken, polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Boğazında kesikler olan şahıs hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Beykoz Merkez Mahallesi, Riva Beykoz Otoyolu'nda gece saat 02.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Nihat A. isimdeki bir şahıs aracını yol kenarına park ederek 3-4 saat bekledi. Bir süre sonra Nihat A. aracın içindeki bıçakla boğazını kesmeye çalıştı. Olayın yaşandığı yere yakın şantiyede çalışan bir kişi tarafından durum fark edilerek polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri boğazından yaralanan şahsı sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şahıs Beykoz Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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