Beykoz'da aşırı hız yapan aracın kazaya neden olduğu anlar kamerada | Video
Beykoz'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan seyir halindeki otomobil, önündeki araçlara çarptı. Kaza da araçlar kullanılamaz hale gelirken, yaralıların da olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir otobüsün kamerasına anbean yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:02
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 17 Ocak 2024 Çarşamba atv izle! | Video 17.01.2024 | 10:59
00:48
İzmir’de yangın faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video 17.01.2024 | 10:46
00:55
02:44
Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 21 gözaltı | Video 17.01.2024 | 10:31
03:42
01:25
Kentin göbeğinde eğlence mekanına kurşun yağdırdı: 2 yaralı | Video 17.01.2024 | 10:18
00:45
Beykoz'da aşırı hız yapan aracın kazaya neden olduğu anlar kamerada | Video 17.01.2024 | 10:16
01:23
00:36
Gaziantep'te terör örgütü propagandasına şafak operasyonu: 5 gözaltı | Video 17.01.2024 | 08:45
02:14
Isparta’da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 17.01.2024 | 08:26
01:22
Örnekköy'deki silahlı çatışmaya 3 tutuklama | Video 17.01.2024 | 08:26
01:57
Mersin'de 430 polisle 54 torbacıya şafak operasyonu | Video 17.01.2024 | 08:26
02:52
Çatıda başlayan yangın binanın iki katını kullanılamaz hale getirdi 16.01.2024 | 23:33
00:50
00:26
01:08
00:55
Karkamış Sınır Kapısı'nda bekleyen tır alev topuna döndü | Video 16.01.2024 | 16:02
04:35
Şişli'de 5 evden ziynet eşyalarını çalan 2 şüpheli yakalandı | Video 16.01.2024 | 14:47
01:08
Batman'da 124 kilo uyuşturucuya 6 gözaltı | Video 16.01.2024 | 14:26