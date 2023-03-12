Beykoz'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı | Video
Beykoz’da aracıyla kavşakta drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı. Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücüye 36 bin 722 TL para cezası kesildi.
Olay, dün Beykoz Çavuşbaşı Mahallesinde yer alan bir cadde üzerinde meydana geldi. Lüks aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü B.J.T. emniyet ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs drift yapma suçundan 20.342 TL, ehliyetsiz araç kullanma suçundan 8190 TL olmak üzere toplam 36 bin 722 TL para cezasına çarptırıldı.
Drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü B.J.T. hakkında "Ulaşım Araçlarını Kişilerin Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Sokacak Şekilde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
Boşandığı eşi ve erkek arkadaşını bacaklarından vurdu | Video 12.03.2023 | 08:30
01:12
Kavga ettiği kişiye tüfekle ateş edip kayıplara karıştı | Video 12.03.2023 | 08:30
01:25
00:12
Beykoz'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı | Video 12.03.2023 | 08:30
06:42
03:35
00:13
02:50
Kastamonu’da 57 adrese eş zamanlı operasyon: 50 gözaltı | Video 11.03.2023 | 15:53
02:24
Pendik'te şişme kaydırak standın üzerine devrildi: 3 çocuk yaralandı | Video 11.03.2023 | 15:18
03:37
01:26
İnternet üzerinden alışverişte olmayan malı sattılar | Video 11.03.2023 | 13:19
01:41
00:32
00:31
00:58
04:45
06:30
00:35
00:04
01:05
Kapkaççıyı 57 kameradan tespit edip yakaladılar | Video 11.03.2023 | 11:32