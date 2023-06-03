Beykoz'da freni boşalan otobüs bir evin bahçesine düştü | Video
Beykoz'da bir özel halk otobüsü park halindeyken freninin boşalması sebebiyle geri geri kayıp yol kenarındaki bir evin bahçesine uçtu. Olayda ölü veya yaralı olmadığı öğrenildi.
Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
Olay yerine gelen vinç yardımıyla otobüs kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Salim Uzun "Saat 21.00 civarında evden çıktım. Bu tarafa doğru gelirken bir ses duydum, ağaçların yattığını gördüm. Bu sırada park halindeki özel halk otobüsü geri geri gelerek iki minibüse çarptı. Daha sonra yön değiştirip yolun ters tarafına geçerek korkuluklardan aşağı düşerek oraya takılıp kaldı." dedi.
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