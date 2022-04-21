Video Yaşam Beykoz'da İETT otobüsü kazası | Video
Beykoz'da İETT otobüsü kazası | Video

Beykoz'da İETT otobüsü kazası | Video

21.04.2022 | 13:19

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Beykoz Kanlıca Barış Manço Caddesi'nde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki taşlara vurdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre şoförün de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.

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Beykoz Kanlıca Barış Manço Caddesi'nde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki taşlara vurdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre şoförün de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.

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