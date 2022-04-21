Beykoz'da İETT otobüsü kazası | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Kağıthane'de İETT otobüsünün 6 araca çarptığı kaza kamerada | Video 21.04.2022 | 10:41
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Bursa’da dilencilerin tekme tokatlı "bölge" kavgası kamerada | Video 21.04.2022 | 09:34
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Beykoz Kanlıca Barış Manço Caddesi'nde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çıkarak, yol kenarındaki taşlara vurdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre şoförün de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.