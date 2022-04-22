Beykoz’da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada | Video

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Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yol kenarındaki kayalık alana dalarak durabildi. Otobüsün yol kenarındaki kayalık alana daldığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İETT otobüsünün yol kenarındaki kayalık alana daldığı kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde virajı dönen otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalık alana dalıyor. Kayalıklara dalan otobüsün önü adeta şaha kalkıyor.