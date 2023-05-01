Beykoz’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video
Beykoz’da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 araç sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Çubuklu sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
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