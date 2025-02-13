Beykoz'da istinat duvarının çökme anı kamerada | Video
Beykoz'da iki katlı binanın önünde bulunan istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Duvarın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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