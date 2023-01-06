Beykoz’da kavşakta drift atan sürücüye 22 bin 13 TL ceza | Video

Beykoz’da plakasının bir kısmını kapattığı otomobil ile dönel kavşakta drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 22 bin 13 TL para cezası verilirken sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı.

Beykoz'da 2 Ocak günü yaşanan olayda, Dedeoğlu Caddesi ve Cengizhan Caddesi kavşağında bir otomobil sürücü drift yaparak dönel kavşağı turladı. Sürücünün aracın plakasının sonundaki sayıları kapattığı da görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobilin sürücüsü M.S.'yi yakaladı. Araç sürücüsü M.S.'ye 'drift yapmak' maddesine istinaden 20 bin 342TL ve 'araç tescil plakasını farklı okunması veya okunmamasını sağlamak' maddesine istinaden bin 671 TL olmak üzere, toplamda 22 bin 13 TL trafik İdari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.Ayrıca sürücü M. S., TCK 179/2 (trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılması için Beykoz Paşabahçe Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.