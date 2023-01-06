Beykoz’da kavşakta drift atan sürücüye 22 bin 13 TL ceza | Video

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Beykoz’da plakasının bir kısmını kapattığı otomobil ile dönel kavşakta drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 22 bin 13 TL para cezası verilirken sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı.
Ayrıca sürücü M. S., TCK 179/2 (trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılması için Beykoz Paşabahçe Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.