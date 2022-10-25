Beykoz'da kokudan şüphelenen polis 9 kilo 565 gram uyuşturucu ele geçirdi | Video
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BEYKOZ'da bir mahalleden gelen kokudan şüphelenen polis, yaptıkları incelemelerde kokunun geldiği barakadan 7 kilo 145 gram marihuana ele geçirdi. Bunun üzerine baraka sahibinin evine de operasyon düzenleyen ekipler 2 kilo 420 gram marihuana buldu. Ev sahibi gözaltına alındı.