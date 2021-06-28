Beykoz’da kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı: 1 ölü | Video
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Beykoz’da iddiaya göre, arabasını çalıştıran şahıs yokuş aşağı kayan minibüsünü durduramayınca yayalara çarparak bir eve girdi. Yaşanan talihsiz kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gümüşsuyu Mahallesi, Mimar Sinan Sokak'ta akşamüstü sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, minibüsün sürücüsü aracını çalıştırmaya çalışırken yokuş aşağıya kayan arabasını durduramadı. Durmayan araç, süt satışı yapan Serdar Aslan ve arabasının başında toplanan vatandaşların içerisine daldı. Yokuş aşağıya kayan araç daha sonra bir eve çarparak durabildi. O sırada aracın başında toplanan vatandaşlar canlarını zor kurtarırken süt satan Serdar Aslan ağır yaralandı. Çevredeki hastaneye kaldırılan Serdar Aslan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.