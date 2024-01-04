Video Yaşam Beykoz'da köpeğe şiddet uygulayan şahıs kamerada | Video
Beykoz'da köpeğe şiddet uygulayan şahıs kamerada | Video

Beykoz'da köpeğe şiddet uygulayan şahıs kamerada | Video

04.01.2024 | 06:00

Beykoz'da bir şahsın köpeğe işkence ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntünün sosyal medyaya düşmesi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri şahsı gözaltına aldı.

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Olay Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen bir kişinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın köpeğe baltayla şiddet uyguladığı görülüyor. Şahıs Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürerken yaralı köpeğin belediye ekipleri tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.
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