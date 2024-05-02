Beykoz’da makas atarak önündeki aracı sıkıştıran sürücü kamerada | Video
Beykoz Kavacık’ta makas atarak ve önündeki aracı sıkıştırarak ilerleyen araç sürücüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında 14 bin 258 TL idari para cezası uygulandı.
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