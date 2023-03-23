Video Yaşam Beykoz'da otomobil apartman ile yol arasındaki boşluğa düştü | Video
Beykoz'da otomobil apartman ile yol arasındaki boşluğa düştü | Video

Beykoz'da otomobil apartman ile yol arasındaki boşluğa düştü | Video

23.03.2023 | 15:10

BEYKOZ'da sürücüsünün uzun süre navigasyona baktığı öne sürülen otomobil apartman ile yol arasındaki boşluğa düştü. Otomobildekiler kazayı yara almadan atlatırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kazai Çiftlik Mahallesi'nde 21 Mart Salı günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün navigasyona bakara ilerlediği öne sürülen otomobil, virajı alamayınca yol ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan otomobil vinç yardımıyla çıkarılırken, yaşanan kazada yaralanan olmadı.

Otomobilin apartman ile yol arasındaki boşluğa düştüğü anlar güvelik kamerasına yansıdı. Görüntülerde virajı alamayan sürücünün otomobiliyle apartmanın demirlerine çarptığı, kısa süreliğine duraksayan aracın daha sonra bina ile yol arasındaki boşluğuna düştü. Yolda olan vatandaşlar, düşen aracın içindekilere yardım ettiği görülüyor.

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