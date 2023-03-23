Beykoz'da otomobil apartman ile yol arasındaki boşluğa düştü | Video
BEYKOZ'da sürücüsünün uzun süre navigasyona baktığı öne sürülen otomobil apartman ile yol arasındaki boşluğa düştü. Otomobildekiler kazayı yara almadan atlatırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Otomobilin apartman ile yol arasındaki boşluğa düştüğü anlar güvelik kamerasına yansıdı. Görüntülerde virajı alamayan sürücünün otomobiliyle apartmanın demirlerine çarptığı, kısa süreliğine duraksayan aracın daha sonra bina ile yol arasındaki boşluğuna düştü. Yolda olan vatandaşlar, düşen aracın içindekilere yardım ettiği görülüyor.
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