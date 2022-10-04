Beykoz'da şaşkına çeviren olay: Vatandaşın oltasına köpek balığı takıldı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Eber Gölü’nde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü | Video 04.10.2022 | 14:05
03:15
Beykoz'da oltasına yavru köpek balığı takıldı | Video 04.10.2022 | 13:46
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Dört farklı türde uyuşturucuyla yakalandılar | Video 04.10.2022 | 13:39
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Kayseri’de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 04.10.2022 | 13:15
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Küçük yaşta çocuklara internet üzerinden tacize tutuklama | Video 04.10.2022 | 12:20
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İstiklal Caddesi’nde yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 04.10.2022 | 12:20
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Düğün aracının önünü kesen çocukları böyle tekmeledi | Video 04.10.2022 | 12:20
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Maltepe’de "Hesabı biz öderiz" tartışması kamerada | Video 04.10.2022 | 12:20
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Edirne’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı | Video 04.10.2022 | 12:52
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 4 Ekim 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 04.10.2022 | 10:54
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Sokak köpeği ile temizlik görevlisinin yürekleri ısıtan dostluğu | Video 04.10.2022 | 11:03
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Duvarı delerek kuyumcuya girmeye çalışan şüpheli polisten kaçamadı | Video 04.10.2022 | 11:02
Beykoz'da sahile balık tutmak için gelen vatandaşın oltasına köpek balığı takıldı. Herkesi şaşkına çeviren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.