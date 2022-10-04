Beykoz'da şaşkına çeviren olay: Vatandaşın oltasına köpek balığı takıldı | Video

Beykoz'da sahile balık tutmak için gelen vatandaşın oltasına köpek balığı takıldı. Herkesi şaşkına çeviren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz, sahilde denize olta atan bir balıkçının oltasına yavru köpek balığı takıldı. Balıkçının oltaya çekmekte güçlük çektiği görüldü. Uzun uğraşlar sonucu oltayı denizden çıkaran balıkçı, köpek balığını görünce şaşkına döndü. Çevredeki vatandaşların da merakla çıkmasını beklediği oltaya köpek balığının takıldığı görüldü. Kıyıya çıkarılan köpek balığını gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülerde, vatandaşın oltayla tuttuğu köpek balığını kıyıya çıkardığı görülüyor.