Beykoz’da uyuşturucu kokusu gelen eve operasyon: 2 kişi yakalandı | Video
Beykoz’da bir evden gelen yoğun uyuşturucu madde kokusu üzerine polis tarafından adrese operasyon düzenlendi. Adeta seraya çevrilen evde 181 kök Hint keneviri ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi yakalandı.
Adresin K.H. ve A.E. isimli şahıslar tarafından kiralandığı tespit edildi. Şüpheli şahıslar Maltepe'de Küçükyalı ve Beykoz'da Rüzgarlıbahçe Mahallelerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Konu ile ilgili yakalanan ve "uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslardan K.H. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.E. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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