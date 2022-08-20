Video Yaşam Beykoz’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı | Video
Beykoz’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı | Video

Beykoz’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı | Video

20.08.2022 | 16:09

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Beykoz’da uyuşturucu madde yetiştirildiği ve ticaretinin yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, 49 kök hint keneviri, kurutulmuş vaziyette 1200 gram gelen 15 kök hint keneviri ve hint keneviri bitkisi yetiştirmede kullanılan sera düzenekleri ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Narkotik Madde Ticareti" ve torbacı-sokak satıcısı şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde,19 Ağustos 2022 tarihinde Beykoz'da bulunan bir adreste, uyuşturucu madde yetiştirildiği ve ticaretinin yapıldığı belirlendi.

Adreste yapılan aramalarda, 49 kök Hint Keneviri, Kurutulmuş vaziyette 1200 gram gelen 15 kök Hint Keneviri, Hint Keneviri Bitkisi yetiştirmede kullanılan sera düzenekleri ele geçirildi.

Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı, şahıs işlemlerinin akabinde "Narkotik Madde Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca; 19 Ağustos tarihinde, Beykoz, Bağcılar/ Fatih, Başakşehir/Güvercintepe-Şahintepe, Beyoğlu/Hacı Ahmet, İstiklal, Yenişehir, Çukur, Kalyoncu Kulluğu, Bülbül, Bostan, Sururi Mehmet Efendi, Fatih/Kumkapı-Balat,Esenyurt/Balıkyolu-Yeşilkent,Gaziosmanpaşa/Sarıgöl,Şişli/Kuştepe bölgelerinde yapılan denetimlerde, 4.842 Şahıs Sorgusu, 1.1011 Araç Sorgusu, 414 Motosiklet Sorgusu yapıldı. 8 şahıs Aranan olmasından dolayı yakalandı. 1 şahsa 6136 SKM'den, 1şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan, 1 şahsa motosiklet hırsızlığı suçundan, 1 şahsa 2313 SKM suçundan, 2 şahsa TCK 188 Uyuşturucu Madde Ticaretinden, 6 şahsa TCK 191 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmaktan işlem yapıldı.

Aramalarda, 24 gram Sentetik Kannabionid, 194 gram Skunk, 9 gram Kokain, 7 adet Sentetik Ecza ve Ecstay ele geçirildi.

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