Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:30
00:22
Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı | Video 05.11.2021 | 22:57
03:22
Bataklıkta mahsur kalan yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti 05.11.2021 | 17:03
01:22
Alanya'da 100 bin lira değerinde 15 bin avokado çaldılar | Video 05.11.2021 | 16:52
00:28
Sahte PCR testi düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı | Video 05.11.2021 | 16:33
00:19
Uyuşturucuyu eşofmanın içine saklamışlar! | Video 05.11.2021 | 15:44
00:26
Sultangazi'de binadaki patlama anı kamerada | Video 05.11.2021 | 15:39
03:31
Beyoğlu’nda takla atan kamyon yola devrildi: 1 yaralı 05.11.2021 | 14:47
01:32
Elektrik tellerine takılı kalan paraşüt pilotu kurtarılmayı bekledi 05.11.2021 | 14:29
03:11
Zeytinburnu'nda dairede çökme meydana geldi: İki bina boşaltıldı 05.11.2021 | 14:21
00:54
02:03
TIR dorsesinde 149 kaçak göçmen yakalandı 05.11.2021 | 14:13
04:35
01:33
Denizde yüzerken jet-skinin çarptığı kadın yaralandı | Video 05.11.2021 | 14:04
01:13
Sultangazi'de apartmanın çatı katında patlama | Video 05.11.2021 | 14:04
01:42
Ceyhan Nehri'nde köpük tedirginliği 05.11.2021 | 13:58
02:06
Çan’da ahır yangını: 300 saman balya yandı 05.11.2021 | 13:34
01:13
Sultangazi'de apartmanın çatı katında patlama! 05.11.2021 | 13:28
04:57
Beykoz'daki dehşet dolu anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 05.11.2021 | 13:15
00:54
Tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü 05.11.2021 | 11:24
BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada otomobil sürücüsü Osman Baran Öz (21) hayatını kaybetmişti.
Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde 14 Ekim Perşembe günü meydana gelen kazada, Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyonun sol ön tekerleği patladı.
Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor'da oynayan Osman Baran Öz'ün kullandığı otomobilin üstüne devrildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Osman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Dehşete düşüren kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, yolda ilerleyen beton bariyer yüklü kamyonun ön lastiğinin patlaması üzerine duman çıktığı, kontrolden çıkan kamyonun Osman Baran Öz'ün kullandığı otomobilin üzerine devrildiği, otomobilin, devrilen kamyonla birlikte metrelerce sürüklendiği ve kazayı gören araçların yavaşladığı görülüyor.