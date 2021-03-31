Video Yaşam Beykoz'daki feci motosiklet kazası kamerada | Video

Beykoz'daki feci motosiklet kazası kamerada | Video

Beykoz'daki feci motosiklet kazası kamerada | Video
31.03.2021 | 08:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beykoz'daki feci motosiklet kazası kamerada | Video 00:14
Beykoz'daki feci motosiklet kazası kamerada | Video 31.03.2021 | 08:49
Kayseri'de gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık huzmesi kamerada! Kayseri'ye meteor mu düştü? 00:17
Kayseri'de gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık huzmesi kamerada! Kayseri'ye meteor mu düştü? 31.03.2021 | 08:17
TRT EBA TV 31 Mart 2021 Çarşamba Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (31 Mart 2021 Çarşamba) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri 31.03.2021 | 06:31
TRT EBA TV izle! 31 Mart Çarşamba Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (31 Mart Çarşamba) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 31.03.2021 | 06:31
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. Son Bölüm Tamamı Full izle! Kızgın demirle intikam 09:14
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. Son Bölüm Tamamı Full izle! Kızgın demirle intikam 30.03.2021 | 22:04
SON DAKİKA: Muğla'daki skandal kadına şiddet görüntüleri ile ilgili flaş gelişme! 01:19
SON DAKİKA: Muğla'daki skandal kadına şiddet görüntüleri ile ilgili flaş gelişme! 30.03.2021 | 17:00
Çanakkale'de endişelendiren görüntü! Tekneler karaya oturdu 02:35
Çanakkale'de endişelendiren görüntü! Tekneler karaya oturdu 30.03.2021 | 15:40
İstanbul'da çıplak kadın görüntüleriyle şantaja uğrayan dernek başkanından flaş açıklama ''Özel görüntümü iznim olmadan... 07:12
İstanbul'da çıplak kadın görüntüleriyle şantaja uğrayan dernek başkanından flaş açıklama ''Özel görüntümü iznim olmadan..." 30.03.2021 | 13:48
200 bin liralık hırsızlıkta akıl almaz 'kiralık hırsız' planını polis çökertti 00:21
200 bin liralık hırsızlıkta akıl almaz 'kiralık hırsız' planını polis çökertti 30.03.2021 | 15:33
Son dakika Haberi | Bakan Selçuk onayladı: MEB'den il il yüz yüze eğitim açıklaması | Video 01:15
Son dakika Haberi | Bakan Selçuk onayladı: MEB'den il il yüz yüze eğitim açıklaması | Video 30.03.2021 | 14:42
Müge Anlı'da son dakika! Ayten Sevim'in esrarengiz ölümünde şok ifade: 'Mürettin Sevim karısını dövdü' 05:21
Müge Anlı'da son dakika! Ayten Sevim'in esrarengiz ölümünde şok ifade: 'Mürettin Sevim karısını dövdü' 30.03.2021 | 14:37
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz” 09:04
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz” 30.03.2021 | 13:18
Hakkari'de babasının kardan Anıtkabir yaptığı küçük Hira Anıtkabir'e kavuştu 03:11
Hakkari'de babasının kardan Anıtkabir yaptığı küçük Hira Anıtkabir'e kavuştu 30.03.2021 | 13:54
İstanbul'daki 'Torbacı' operasyonu polis kamerasında 01:59
İstanbul'daki 'Torbacı' operasyonu polis kamerasında 30.03.2021 | 13:54
İstanbul yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken sanık hakkında karar 01:07
İstanbul yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken sanık hakkında karar 30.03.2021 | 13:53
Özcan Eren cinayetinde karar açıklandı! Canlı yayında Müge Anlı'dan açıklama | Video 03:12
Özcan Eren cinayetinde karar açıklandı! Canlı yayında Müge Anlı'dan açıklama | Video 30.03.2021 | 11:52
Müge Anlı'da SON DAKİKA: 57 yaşındaki kadına çirkin aşk tuzağı! Eve giren kar maskeli eldivenli adam dehşeti yaşattı 12:13
Müge Anlı'da SON DAKİKA: 57 yaşındaki kadına çirkin aşk tuzağı! Eve giren kar maskeli eldivenli adam dehşeti yaşattı 30.03.2021 | 11:15
Osmaniye'de elektrikli motosiklette tehlikeli yolculuk kamerada 02:14
Osmaniye'de elektrikli motosiklette tehlikeli yolculuk kamerada 30.03.2021 | 10:38
Ordu’da mobilya fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor 01:23
Ordu’da mobilya fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor 30.03.2021 | 10:56
Karabük'te kaçırıldığını zanneden kovidli yaşlı kadın ekiplere zor anlar yaşattı 01:14
Karabük'te kaçırıldığını zanneden kovidli yaşlı kadın ekiplere zor anlar yaşattı 30.03.2021 | 10:38

Beykoz'da sinyal vermeden dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, havada taklalar atarak yere düştü. Kaskı takılı olan sürücü kazayı ağır bir yara almadan atlatırken, feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza geçtiğimiz günlerde Yenimahalle'de meydana geldi. İddialara göre; bir otomobil sinyal vermeden manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle defalarca takla atan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu.

KASKI SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Havaya fırlayarak yere düşen sürücü başındaki kaskı sayesinde ağır bir yara almadan kazayı atlattı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA