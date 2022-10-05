Video Yaşam Beylikdüzü E-5 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı | Video
Beylikdüzü E-5 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı | Video

Beylikdüzü E-5 kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı | Video

05.10.2022 | 01:36

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Beylikdüzü Haramidere mevkii, E-5 kara yolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

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Olay, saat 23.30 sıralarında Beylikdüzü Haramidere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü Topkapı istikametinde seyir halinde olan 34 LGG 937 plakalı yolcu minibüsü ile 34 ENA 305 ve 34 TY 8933 plakalı otomobil zincirleme kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı E-5 kara yolu Beylikdüzü Topkapı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis, trafik akışını tek şeritten sağlarken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, otomobillerde maddi hasar oluştu.

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