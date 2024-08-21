Beylikdüzü E-5’te yağış sonrası zincirleme kaza: 2 yaralı | Video
İstanbul Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Güzelyurt mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 1 hafriyat kamyonu ve 3 binek aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası yol Haramidere istikametine doğru uzun süre trafiğe kapandı.
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