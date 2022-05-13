Video Yaşam Beylikdüzü’nde 3 dakikada gösterge paneli hırsızlığı kamerada | Video
Beylikdüzü’nde 3 dakikada gösterge paneli hırsızlığı kamerada | Video

Beylikdüzü’nde 3 dakikada gösterge paneli hırsızlığı kamerada | Video

13.05.2022 | 09:25

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Beylikdüzü’nde motosikletli iki şahıs, park halindeki bir aracın camını kırdıktan sonra içerisinde bulunan yaklaşık 250 bin TL değerindeki ekran ve hayalet gösterge panelini soketlerinden çıkararak kaçtı. Mağdur olan Neslihan Kavri, “Yıllarımı verdiğim emeğimi, üç dakika içerisinde mahvettiler” ifadelerini kullanırken yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Olay dün sabah saatlerinde Gürpınar Mahallesi'nde gerçekleşti. Kimliği belirsiz iki şüpheli, motosikletleriyle geldikleri Neslihan Kavri'nin aracının sol kapısının camını kırdı. Otomobilin içerisindeki ekran ve hayalet gösterge panelini üç dakika içerisinde soketinden söküp alarak kayıplara karıştı. Aracından yaklaşık 250 bin TL değerindeki paneli çalınan Kavri'ye temizlik görevlileri haber verdi. Olay sonrası büyük bir şok yaşayan Neslihan Kavri ise durumu polis ekiplerine ihbar ederken yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Bölgede dün sabah benzer olayların yaşandığı da öğrenildi.

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Neslihan Kavri, "Sabah temizlik görevlileri kapımızı çaldılar. Arabamızın camının kırıldığı söylediler. Olay saat 05.58'de olmuş. Maalesef ekranını, hayalet göstergesini vesairesini almışlar. Aynı zamanda birkaç aracın da çalmışlar. Bizim aracımıza motosikletle gelmişler. İki kişi gelmişler ve başlarında kaskları var. Elimizde güvenlik kamerası var ancak caydırıcı olmamış, ona rağmen umursamamışlar. Kamerada gözüktüğü kadarıyla toplam üç dakikalarını almış soketlerinden çıkarmak. Yaklaşık 250 bin TL zararım var. Başıma böyle bir şey ilk defa geliyor ancak aracı aldığımızdan günden beridir bu korku bizde vardı. Kaskom var ama çalınan diğer araçların bazılarının kaskosu yok. Sonuçta ben bunu kolay kazanarak almadım. Yıllarımın emeğini üç dakika içerisinde mahvettiler" dedi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosiklet şüpheli şahısların hırsızlık yapıp kaçmaları yer aldı.

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