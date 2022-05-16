Video Yaşam Beylikdüzü'nde alkollü sürücü iki aracı böyle biçti | Video
Beylikdüzü'nde alkollü sürücü iki aracı böyle biçti | Video

Beylikdüzü'nde alkollü sürücü iki aracı böyle biçti | Video

16.05.2022 | 10:44

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Beylikdüzü’nde alkollü şahıs, ortalığı birbirine kattı. Caddelerin kesiştiği noktada frene basmayan sürücü, iki araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o korku dolu kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Kavaklı Batı Trakya Bulvarı'nda yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen 34 SR 447 plakalı araç sürücü Sait İnan, caddelerin kesiştiği noktada frene basmayınca ortalığı birbirine kattı. Alkollü sürücü, Batı Trakya Bulvarı ile Ayazma Caddesi'nin kesiştiği noktada önce Oğulcan Aksu kontrolündeki 34 CC 591 plakalı araca, ardından ise Recep Meşe kontrolündeki 06 ADE 833 plakalı başka bir araca çarptı. Kazanın etkisi ile araçlar kullanılamaz hale gelirken, şans eseri kazada can kaybı yaşanmadı. Oğulcan Aksu ve Recep Meşe'nin aracında bulunan bir vatandaş yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, alkollü sürücü Sait İnan polis ekipleri tarafından ifadesinin alması için karakola götürüldü.

KORKUTAN KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Alkollü olduğu iddia edilen Sait İnan'ın iki araca çarparak dururken, kaza sonrasında yol bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik eski haline dönerken, yaşanan o kaza anlar ise çevredeki bir işyerin güvenlik kamerasına yansıdı.

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