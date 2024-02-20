Video Yaşam Beylikdüzü’nde aracın yayaların arasına dalma anı kamerada | Video
Beylikdüzü’nde aracın yayaların arasına dalma anı kamerada | Video

Beylikdüzü’nde aracın yayaların arasına dalma anı kamerada | Video

20.02.2024 | 12:10

Beylikdüzü E-5 yanyolda dün sola dönüş yapmak isteyen otomobilin yayaların arasına dalıp iş yeri bahçesine savurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü E-5 yanyol üzerinde yaşandı. 34 FLL 946 plakalı araç sürücüsü A.S.K. yüksek hızda sola dönüş yaparken, kaldırımda yürüyen 3 kişinin arasına daldı. Kaza sonrası vatandaşlardan birisi demir çitleri aşarak iş yeri bahçesine savruldu. Yaşanan olay sonrası sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti. 3 yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis sürücüyü gözaltına aldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beylikdüzü’nde aracın yayaların arasına dalma anı kamerada | Video 03:21
Beylikdüzü’nde aracın yayaların arasına dalma anı kamerada | Video 20.02.2024 | 12:10
Mercek-12 Operasyonlarında bin 131 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:22
Mercek-12 Operasyonlarında bin 131 şüpheli gözaltına alındı | Video 20.02.2024 | 12:10
İstanbul’da Eşime neden selektör yaptın? tartışması kamerada | Video 01:03
İstanbul’da "Eşime neden selektör yaptın?" tartışması kamerada | Video 20.02.2024 | 10:29
İstanbul’da takside kan donduran olay: Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar | Video 03:11
İstanbul’da takside kan donduran olay: "Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar" | Video 20.02.2024 | 10:11
Sultanbeyli’de otobüste 2 kadının saç baş birbirine girdiği kavga kamerada | Video 01:03
Sultanbeyli’de otobüste 2 kadının saç baş birbirine girdiği kavga kamerada | Video 20.02.2024 | 10:11
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 00:41
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 20.02.2024 | 09:36
Zeytin ağaçlarını yerinden söken devasa hortum böyle görüntülendi | Video 01:13
Zeytin ağaçlarını yerinden söken devasa hortum böyle görüntülendi | Video 20.02.2024 | 09:33
Kayıtlara ölü olarak geçen afetzede vatandaş, bankayı yaşadığına inandıramıyor | Video 03:45
Kayıtlara ölü olarak geçen afetzede vatandaş, bankayı yaşadığına inandıramıyor | Video 20.02.2024 | 09:33
Çember-12 Operasyonlarında 3 bin 237 firari yakalandı | Video 01:27
Çember-12 Operasyonlarında 3 bin 237 firari yakalandı | Video 20.02.2024 | 08:59
Dünyanın en uzun erkeği Sultan Kösen ile en kısa kadını Jyoti Amge, ABD’de buluştu | Video 01:58
Dünyanın en uzun erkeği Sultan Kösen ile en kısa kadını Jyoti Amge, ABD'de buluştu | Video 20.02.2024 | 08:14
SABAH, genç makine stajyerinin sevgilisine gönderdiği son videoya ulaştı | Video 00:31
SABAH, genç makine stajyerinin sevgilisine gönderdiği son videoya ulaştı | Video 20.02.2024 | 06:52
Kütahya’da tefeci operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:12
Kütahya’da tefeci operasyonu: 9 gözaltı | Video 20.02.2024 | 06:03
Hakkari’de 22 kilo külçe altın ele geçirildi | Video 00:45
Hakkari'de 22 kilo külçe altın ele geçirildi | Video 20.02.2024 | 06:03
Taksicinin sırtına makas saplayan zanlı tutuklandı | Video 00:48
Taksicinin sırtına makas saplayan zanlı tutuklandı | Video 20.02.2024 | 06:03
Daltonlar Çetesi’ne yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 14’e yükseldi | Video 03:02
Daltonlar Çetesi’ne yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 14’e yükseldi | Video 20.02.2024 | 06:04
Akdeniz’de gün batımı mest etti 01:18
Akdeniz'de gün batımı mest etti 19.02.2024 | 20:26
Esra Erol sahte ‘mehdi’ skandalını ortaya çıkarmıştı! Köylüler otelin önüne yürüdü! 46:25
Esra Erol sahte ‘mehdi’ skandalını ortaya çıkarmıştı! Köylüler otelin önüne yürüdü! 19.02.2024 | 20:24
Almanya’daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler Hanau’da anıldı 07:59
Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler Hanau'da anıldı 19.02.2024 | 18:06
Yüksekova’da devrim gibi ameliyat: İlk defa parmak rekonstrüksiyonu yapıldı 03:20
Yüksekova’da devrim gibi ameliyat: İlk defa parmak rekonstrüksiyonu yapıldı 19.02.2024 | 18:06
Sultangazi’de faciadan dönüldü: Beton mikseri İETT otobüsüne çarptı, 4 kişi yaralandı | Video 05:19
Sultangazi'de faciadan dönüldü: Beton mikseri İETT otobüsüne çarptı, 4 kişi yaralandı | Video 19.02.2024 | 16:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA