Beylikdüzü’nde aracın yayaların arasına dalma anı kamerada | Video 20.02.2024 | 12:10 Beylikdüzü E-5 yanyolda dün sola dönüş yapmak isteyen otomobilin yayaların arasına dalıp iş yeri bahçesine savurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü E-5 yanyol üzerinde yaşandı. 34 FLL 946 plakalı araç sürücüsü A.S.K. yüksek hızda sola dönüş yaparken, kaldırımda yürüyen 3 kişinin arasına daldı. Kaza sonrası vatandaşlardan birisi demir çitleri aşarak iş yeri bahçesine savruldu. Yaşanan olay sonrası sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti. 3 yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis sürücüyü gözaltına aldı.