Beylikdüzü’nde aracın yayaların arasına dalma anı kamerada | Video
Beylikdüzü E-5 yanyolda dün sola dönüş yapmak isteyen otomobilin yayaların arasına dalıp iş yeri bahçesine savurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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