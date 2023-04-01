Beylikdüzü'nde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü boş araziye uçtu | Video 01.04.2023 | 11:08 Beylikdüzü'nde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarpıp boş araziye uçtu. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde aşırı hızla seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce başka bir otomobile çarparken ardından ağaca vurarak boş araziye uçtu. Olay sonrası otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Kaza hakkında konuşan esnaf Selim Şengül, " Öğle saatlerinde cadde üzerinde oldukça hızlı şekilde gelen araç, park halindeki otomobile çarptı.Kontrolünü kaybeden sürücü, önce ağaca çarptı sonra da karşıdaki arsaya uçtu. Kaçıyor muydu yoksa bir yere mi yetişmeye çalışıyordu bilmiyorum ama 100 km hızın üzerinde gidiyordu. Olay sonrası ambulans geldi. Araç sürücüsü hafif yaralıydı ve ambulansa binmeyi de reddetti" dedi.