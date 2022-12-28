Beylikdüzü'nde ATM yanında unutulan çeyiz parasını böyle aldı | Video

BEYLİKDÜZÜ'nde, ATM'nin yanında unutulan poşetteki çeyiz parasının bir kişi tarafından alınması güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli polis tarafından yakalanırken, ele geçirilen para da sahibine teslim edildi.

Olay, geçen perşembe günü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, amca C.E. ile yeğeni çeyiz alışverişi için dışarı çıktı. AVM'ye geldiklerinde C.E. ATM'den işlem yapmak istedi. Bu sırada içinde 70 bin lira olan poşeti ATM'nin yanında unutup ayrıldı. Ardından gelen bir kişi, içinde para olan poşeti alarak oradan uzaklaştı. Geri döndüklerinde parayı yerinde görmeyen amca C.E. ile yeğeni durumu polise bildirdi. Beylikdüzü Asayiş Büro Ekipleri, AVM'nin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde, bir kişinin unutulan parayı alıp uzaklaştığı görüldü. Kimliği tespit edilen şüpheli B.A. gözaltına alınırken, ele geçirilen para da sahibine teslim edildi. Şüpheli B.A.nın işlemleri sürüyor.