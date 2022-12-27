Beylikdüzü’nde aynı iş yerine 4 yılda 6’ncı soygun! Lastik dükkanında hırsızlık anı kamerada | Video
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Beylikdüzü’nde araç lastiği satan iş yerine 4 yılda 6’ncı kez hırsız girdi. Toplam zararının 2 milyon lirayı bulduğunu söyleyen iş yeri sahibi hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.
AYNI İŞ YERİNE 4 YILDA 6'NCI HIRSIZLIK
İş yeri sahibi Samet Koyuncu iş yerlerine yönelik 6'ncı kez hırsızlı gerçekleştiğini ifade ederek, " İlk hırsızlık 2018 yılında yaşandı. O zamanda bu zamana bulunamıyorum ne hikmetse. Kaybımız 2 milyonu buldu. Dün yapılan hırsızlıkta da 250 bin lira kaybımız var. Üst kattaki komşularda duymuyor. Cam patlıyor. Oto lastik, akü çalıyorlar. Bir panelvan ile gelmişler 4-5 kişi camı patlatıyorlar içeri girip içerideki tüm sıfır lastikleri alıp gidiyorlar. 17 dakika da her şeyi yapıyorlar. Bu planlı yapılan bir şey. Bu bizim başımıza sürekli geliyor. Biz mağduruz. Gittik suç duyursun da da bulunduk. Bu insanlar elleri kollarını sallayarak geziyorlar. Bu sonuçta bir emek. Bizim burada emeğimizi çalıyorlar. Burada 7-8 kişi çalışıyor. Bizim emek ettiğimiz malımızı çalıyorlar. Biz her akşam yine mi hırsız gelecek diye düşünüyoruz. Gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz" dedi.