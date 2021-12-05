Beylikdüzü’nde bardan çıkan gençler birbirine saldırdı, o anlar kameralara böyle yansıdı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:50
Musluk hırsızları yakalandı | Video 05.12.2021 | 11:28
00:45
Silahlı gaspçılar yakalandı | Video 05.12.2021 | 11:29
02:18
Üsküdar Çamlıca Kulesi sise büründü | Video 05.12.2021 | 11:25
00:18
06:53
Katilin babası da katil çıktı | Video 05.12.2021 | 11:03
01:35
Erzurum'da etkili olan soğuk hava araçların donmasına neden oldu | Video 05.12.2021 | 11:05
00:37
01:26
00:28
Beyoğlu'nda kadın turisti yola iten taksici yakalandı | Video 05.12.2021 | 11:03
00:24
Kayseri’de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı | Video 05.12.2021 | 10:32
02:03
04:00
00:29
Beyoğlu'nda yolcusunu darp ederek yola iten taksici gözaltına alındı | Video 05.12.2021 | 10:30
01:39
Leyla ile Mecnun dizisinin ‘Hırsız Yavuz’u gerçek oldu | Video 05.12.2021 | 10:22
01:15
Kardeşinin evini bastı, polis gelince bıçağı kendi boğazına dayadı | Video 05.12.2021 | 10:22
02:07
Trafikte inatçı keçilere taç çıkartan yol verme tartışması kamerada | Video 05.12.2021 | 10:22
01:28
Sarıyer’de ölümün teğet geçtiği anlar kamerada | Video 05.12.2021 | 09:56
04:06
Sultangazi'de spor kulübüne giren hırsız rahatlığıyla pes dedirtti | Video 05.12.2021 | 09:56
02:39
Beylikdüzü’nde bulunan bir barın çıkışında tartışan gençler, tekme tokat birbirlerine saldırdı. Kavga esnasında şahıslardan birinin elindeki bıçağı rast gele salladığı görülürken, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, 02.00 sıralarında Beylikdüzü Mahallesi'nde bulunan bir barın çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarca kavgaya dönüşen olayda şahıslar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Aralarından birinin belinden çıkardığı bıçağı da defalarca kavga ettiği şahıslara salladığı görüldü. Şans eseri olayda kimse hayatını kaybetmezken şahıslar bir süre sonra ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.