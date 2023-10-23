Video Yaşam Beylikdüzü'nde bıçaklı kavgada ortalık karıştı | Video
Beylikdüzü'nde bıçaklı kavgada ortalık karıştı | Video

Beylikdüzü'nde bıçaklı kavgada ortalık karıştı | Video

23.10.2023 | 12:17

Beylikdüzü’nde iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Tarafların birbirine bıçaklarla saldırdığı olayı ise polis ekipleri güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırırken, sokak ortasında yaşanan olay dakikalarca sürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Taraflar güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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