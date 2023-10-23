Beylikdüzü'nde bıçaklı kavgada ortalık karıştı | Video 23.10.2023 | 12:17 Beylikdüzü’nde iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Tarafların birbirine bıçaklarla saldırdığı olayı ise polis ekipleri güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırırken, sokak ortasında yaşanan olay dakikalarca sürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Taraflar güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.