Beylikdüzü'nde bir sirkin deposu olarak kullanılan çadırda yangın çıktı | Video
Beylikdüzü’nde bir sirkin depo olarak kullandığı çadır çıkan yangında küle döndü. Ekmek teknesi yanan sirk yöneticisi ip cambazı Özdemir Turan, “60 yıllık emeğim gitti” dedi.
Çadırı gözlerinin önünde küle dönen Özdemir Turan, "Bir koku geldi burnuma, kalktım baktım çadırın üst tarafından duman çıkıyor. Biraz zor yürüyorum sağlığımdan dolayı, ben çadırın arkasına gelene kadar alevler yukarı çıktı. 50-60 yıllık antikalarım yandı. Birikimlerim komple yandı, hiçbir şey kalmadı. Sinema makineleri, pikaplar, tarihi radyolar, sihirbazlık malzemeleri hepsi gitti. Manevi zararım çok yüksek maddi zararım da sihirbazlık malzemelerim nereden baksanız 1 milyonu buluyor. İçerideki eşyalarla birlikte 2-3 milyonluk zararım var" dedi.
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