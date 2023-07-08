Beylikdüzü'nde bir sirkin deposu olarak kullanılan çadırda yangın çıktı | Video 08.07.2023 | 11:31 Beylikdüzü’nde bir sirkin depo olarak kullandığı çadır çıkan yangında küle döndü. Ekmek teknesi yanan sirk yöneticisi ip cambazı Özdemir Turan, “60 yıllık emeğim gitti” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 09.00 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir sirkte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sirkin yöneticisi ve ip cambazı Özdemir Turan, yanık kokusu aldı. Sirkin bahçesinde depo olarak kullandığı çadırı kontrol eden Turan, çadırın üst tarafından dumanlar yükseldiğini fark etti. Turan sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorluk çektiği için çadırın yanına gidene kadar alevler büyüdü. Dumanların yükseldiğini gören Turan, çevredekilerden yardım isteyerek itfaiyeye ulaşmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çadırın tamamına yayılan alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak çadır, içindeki eşyalarla beraber küle döndü.Çadırı gözlerinin önünde küle dönen Özdemir Turan, "Bir koku geldi burnuma, kalktım baktım çadırın üst tarafından duman çıkıyor. Biraz zor yürüyorum sağlığımdan dolayı, ben çadırın arkasına gelene kadar alevler yukarı çıktı. 50-60 yıllık antikalarım yandı. Birikimlerim komple yandı, hiçbir şey kalmadı. Sinema makineleri, pikaplar, tarihi radyolar, sihirbazlık malzemeleri hepsi gitti. Manevi zararım çok yüksek maddi zararım da sihirbazlık malzemelerim nereden baksanız 1 milyonu buluyor. İçerideki eşyalarla birlikte 2-3 milyonluk zararım var" dedi.