Beylikdüzü’nde çöp poşetine sarılı halde yeni doğmuş bir bebek bulundu | Video

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Beylikdüzü’nde boş bir binanın girişinde çöp poşetine sarılı şekilde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebeği bulan bina görevlisi, polis ekiplerine haber verirken hastaneye kaldırılan bebeğin tedavisi devam ediyor.
"BEBEĞİN POŞETE SARILI HALDE OLDUĞUNU GÖRDÜM"
Konu ile ilgili konuşan bina görevlisi Mehmet Nezir Tanış, " Sabah saatlerinde apartmana geldim ve bir ses duydum. Bir bebeğin poşete sarılı halde olduğunu gördüm. Erkek bebekti ve polisleri aradım. Polisler gelip bebeği götürdüler. Böyle bir vicdansızlık olur mu ? Çok kötü hissettim" dedi.