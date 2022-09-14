Beylikdüzü’nde dehşet veren kaza: Bir araç çarptı, diğer altına alarak metrelerce sürükledi | Video
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Beylikdüzü’nde altgeçitte bir aracın çarptığı yaya, başka bir aracın altına girerek 350 metre sürüklendi. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, aracın altında ceset olduğunu bilmeden ilerleyen sürücü ve şahsa çarpan adam ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.