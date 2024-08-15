Video Yaşam Beylikdüzü’nde eğlence mekanı çıkışında yumruklu tekmeli kavga kamerada | Video
Beylikdüzü’nde eğlence mekanı çıkışında yumruklu tekmeli kavga kamerada | Video

Beylikdüzü’nde eğlence mekanı çıkışında yumruklu tekmeli kavga kamerada | Video

15.08.2024 | 12:55

Beylikdüzü’nde bir eğlence mekanının çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, bir kişi aldığı darbelerden dolayı yerde hareketsiz yattığı görüldü. Yaşanan anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

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Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Büyükşehir Mahallesi'nde içerisinde alkollü eğlence mekanlarının olduğu bir AVM'nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle alkollü iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönerken o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, kavga eden taraflardan bir kişinin yerdeyken tekmelendiği ve yumruklandığı anlar yer aldı. Aldığı darbelerden sonra yerde hareketsiz kalan kişiye saldırmaya devam ettiler. Çevredekilerin güçlükle ayırabildiği kavga sonrası taraflar olay yerinden ayrıldı.

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