Beylikdüzü’nde eğlence mekanı çıkışında yumruklu tekmeli kavga kamerada | Video
Beylikdüzü’nde bir eğlence mekanının çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, bir kişi aldığı darbelerden dolayı yerde hareketsiz yattığı görüldü. Yaşanan anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.
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