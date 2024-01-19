Beylikdüzü’nde evden 1 milyonluk ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı | Video 19.01.2024 | 16:46 Beylikdüzü’nde evden 1 milyon liralık ziynet eşyası çalan şahıs, polis ekiplerince yakalanırken hırsızlık sonrası güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay geçtiğimiz Salı günü Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. Gözüne kestirdiği eve camdan giren şüpheli şahıs, evdeki yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyalarını çalıp kaçtı. Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını detaylıca inceledi. Kimlik bilgileri tespit edilen İ.K.' isimli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada İ.K.'nın eşyaları depo olarak kullandığı evinde sakladığı öğrenildi. Çalıntı malzemelerde evde yapılan aramalarda ele geçirildi. İ.K.'nın çok sayıda suç kaydığı olduğu ortaya çıkarken yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.