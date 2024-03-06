Beylikdüzü’nde gece saatlerinde bir genç silahla kafasından vurulmuş halde bulundu | Video
Beylikdüzü’nde 20 yaşındaki genç, bankta kafasından vurulmuş halde ve yanında tabanca ile bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelerek çalışma yaparken ambulansla hastaneye kaldırılan gencin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
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