Beylikdüzü’nde gece saatlerinde bir genç silahla kafasından vurulmuş halde bulundu | Video 06.03.2024 | 10:59 Beylikdüzü’nde 20 yaşındaki genç, bankta kafasından vurulmuş halde ve yanında tabanca ile bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelerek çalışma yaparken ambulansla hastaneye kaldırılan gencin yoğun bakımda olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre bankta hareketsiz şekilde duran 20 yaşındaki Muhammet Fatih B. isimli genç, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Gencin yanında silah olduğu ve kafasına ateş edilmiş şekilde olduğunu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından hayatta olduğu tespit edilen genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri gencin bulunduğu bankta çalışma yaparken bir adet mermi kovanı tespit edildi. Muhammet Fatih B.'nin yoğun bakımda olduğu öğrenilirken polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.