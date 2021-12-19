Video Yaşam Beylikdüzü’nde hafriyat kamyonunun üst geçidin ayağına çarptığı anlar kamerada | Video
Beylikdüzü’nde hafriyat kamyonunun üst geçidin ayağına çarptığı anlar kamerada | Video

Beylikdüzü’nde hafriyat kamyonunun üst geçidin ayağına çarptığı anlar kamerada | Video

19.12.2021 | 08:47

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Beylikdüzü’nde direksiyon hakimiyeti kaybeden hafriyat kamyonu sürücüsü, metrobüs üst geçidinin ayağına çarptı. Kazanın etkisiyle sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu çıkarılarak ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonun yağ deposunun patlaması sonucu ise kayganlaşan yolda iki araç birbirine çarptı.

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Kaza, akşam 22.00 sıralarında Beylikdüzü Güzelyurt mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, 53 ABN 781 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Yavuz Demir, direksiyon hakimiyetini kaybederek, Güzelyurt Metrobüs Durağı köprüsünün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun yağ tankeri patlayıp yola döküldü. Yola dökülen yağ sonucu iki araç birbirine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kamyonda sıkışan sürücüyü çıkardı. Ağır yaralı olan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yolda trafik oluşurken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BAŞKA BİR KAZAYA NEDEN OLDU
Kazanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen hafriyat kamyonunun patlayan yağ deposundan yola yayılan yağ, başka bir kazaya neden oldu. Yağın yayıldığı yolun kayganlaşması nedeniyle iki araç çarpıştı.

Öte yandan hafriyat kamyonunun üst geçide çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, hafriyat kamyonunun kıvılcımlar çıkararak geldiği ve köprünün ayağına çarparak durabildiği görülüyor.

"KAMYON BİRAZ SÜRATLİYDİ GALİBA"
Olay esnasında dükkanında olan Ercan Şahin, "İçeride oturuyorduk birden deprem oluyormuş gibi sesler duyduk, sonra kıvılcımlar çıktı. Kamyon biraz süratliydi galiba. Bir kaç tane direk devirdi. Sonradan köprü direğine çarptı. Daha sonra biz koştuk arabanın başına. Kapıyı açtık müdahale etmek istedik ama sadece arkadaşın ayaklarını görebiliyorduk. O sırada hemen ambulansı aradık. Müdahale ettiler ama maalesef çıkaramadılar. Daha sonra çekici yardımıyla çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

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