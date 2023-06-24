Video Yaşam Beylikdüzü'nde hırsızlık şüphelisi kadınlar yakalanınca soyunmaya başladı... O anlar kamerada | Video
Beylikdüzü'nde hırsızlık şüphelisi kadınlar yakalanınca soyunmaya başladı... O anlar kamerada | Video

Beylikdüzü'nde hırsızlık şüphelisi kadınlar yakalanınca soyunmaya başladı... O anlar kamerada | Video

24.06.2023 | 11:21

Beylikdüzü'nde hırsızlık şüphelisi bir grup kadın, dükkandan ürün çalarken fark edildi. Şikayet üzerine gelen polis ekiplerinden kaçan kadınlar yakalanmamak için ise soyundu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kadınlar, bir dükkandan ürün çalarken dükkan sahibi tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadınlar, yakalanmamak için soyundu. Hırsızlık şüphelileri olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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