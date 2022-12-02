Beylikdüzü'nde iki genç kız kavga etti, arkadaşları çekip paylaştı | Video

BEYLİKDÜZÜ'nde iki genç kız, bilinmeyen bir nedenle tekme tokat kavga etti. Kızların kavga ettiği anları, arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Beylikdüzü Belediye meydanında daha önce aralarında tartışma olduğu belirtilen iki genç kız arasında kavga çıktı. Kızlar birbirlerinin saçını çekerek tekme tokat kavga etti. Arkadaşları ise 2 genç kızı, ayırmak yerine, cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Kavgayı bir süre izledikten sonra araya girerek ayıran arkadaşları, daha sonra o anları sosyal medyada paylaştı.