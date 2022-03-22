Video Yaşam Beylikdüzü’nde ikinci el eşya satan iş yeri alev alev yandı | Video
Beylikdüzü’nde ikinci el eşya satan iş yeri alev alev yandı | Video

Beylikdüzü’nde ikinci el eşya satan iş yeri alev alev yandı | Video

22.03.2022 | 08:57

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Beylikdüzü Gürpınar Mahallesinde bulunan ikinci el eşya dükkanı (spotçu) alev alev yandı. 6 katlı binanın giriş ve birinci katında bulunan dükkanda çıkan yangın üst dairelere de sıçradı. Ölü ve yaralın olmadığı yangında, dükkan ve binada büyük hasar meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, saat 04.15 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Bozkır Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki spotçu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ikinci el eşya satan iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın önce üst kata ardından da binada bulunan dairelere ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını erken fark eden bina sakinleri alev alev yanan binadan kendi imkanlarıyla çıktı. Yangının büyümesiyle İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ölü ve yaralı olmazken sokakta bulunan servis aracı ve hafif ticari iki araç hasar gördü. Yangın sonrası çok sayıda beyaz eşya adeta küle döndü. İş yerinde ve binada büyük hasar oluştu. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken itfaiye ekipleri binada uzun süre soğutma çalışması yaptı.

"TELEFON GELDİ BİZ DE KOŞARAK GELDİK"
Yanan iş yerinin Bayram Orhan'a ait olduğunu söyleyen Mahir Mendaloğlu, "Telefon geldi. Biz de koşarak geldik buraya. Baktık dükkan yanıyor. İçerde kimse yoktu, çok şükür. Binadakilerde tahliye edilmiş. Sağ olsun itfaiye ekipleri de gelmiş" diye konuştu.
Polis ekipleri yangınım çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

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