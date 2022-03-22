Beylikdüzü’nde ikinci el eşya satan iş yeri alev alev yandı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:56
Dev kayaların düştüğü korku sitesinde 'heyelan' kabusu! | Video 22.03.2022 | 10:48
01:25
00:21
Hayalet Kumarhane’ye baskın! | Video 22.03.2022 | 13:03
00:56
Instagram hesaplarını ele geçirip 1,5 milyonluk vurgun yapmışlar! | Video 22.03.2022 | 13:02
00:15
Samsun'da yurda kaçak giren 5 afgan yakalandı | Video 22.03.2022 | 13:00
06:48
Avcılar'da bina çöktü, çevredekiler ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 22.03.2022 | 12:26
03:14
01:55
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu | Video 22.03.2022 | 12:18
01:07
01:39
00:25
Dünyanın en uzun ikinci yatı Marmaris’te | Video 22.03.2022 | 11:26
02:19
Konsol çetesi çökertildi | Video 22.03.2022 | 10:59
02:21
01:15
Yangın söndürme tüpünün tozundan önünü göremedi, yanan araca çarptı | Video 22.03.2022 | 09:54
04:41
İzmir’de korkutan manzara! 30 metre çekilen deniz böyle görüntülendi | Video 22.03.2022 | 10:21
00:20
Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı | Video 22.03.2022 | 09:58
01:47
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı | Video 22.03.2022 | 10:05
01:35
Sarıkamış’ta boz ayının insan maketiyle sınavı kamerada | Video 22.03.2022 | 10:06
01:15
09:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mart 2022 Salı atv izle! | Video 22.03.2022 | 10:15
Beylikdüzü Gürpınar Mahallesinde bulunan ikinci el eşya dükkanı (spotçu) alev alev yandı. 6 katlı binanın giriş ve birinci katında bulunan dükkanda çıkan yangın üst dairelere de sıçradı. Ölü ve yaralın olmadığı yangında, dükkan ve binada büyük hasar meydana geldi.
"TELEFON GELDİ BİZ DE KOŞARAK GELDİK"
Yanan iş yerinin Bayram Orhan'a ait olduğunu söyleyen Mahir Mendaloğlu, "Telefon geldi. Biz de koşarak geldik buraya. Baktık dükkan yanıyor. İçerde kimse yoktu, çok şükür. Binadakilerde tahliye edilmiş. Sağ olsun itfaiye ekipleri de gelmiş" diye konuştu.
Polis ekipleri yangınım çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.