Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Osmaniye'de yıldırımın düşme anı kamerada | Video 19.10.2022 | 11:41
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Düğünde"halay" kavgası: 1 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2022 | 11:13
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Yol kapatan magandalara gözaltı | Video 19.10.2022 | 10:50
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İstanbul'da terör operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 19.10.2022 | 10:16
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Bayrampaşa'da hırsızlık şüphesiyle darbedildi | Video 19.10.2022 | 09:50
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Emekleyerek cep telefonunu çaldı | Video 19.10.2022 | 09:50
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İstanbul'da PKK operasyonu! 14 şüpheli yakalandı | Video 19.10.2022 | 09:50
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Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine darbe | Video 19.10.2022 | 09:40
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Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 19.10.2022 | 08:58
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Ümraniye'de TEM'de kamyonet, ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2022 | 08:58
BEYLİKDÜZÜ'nde seyir halindeki minibüste 3 kadın arasında kavga çıktı. Yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı iddia edilen kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.