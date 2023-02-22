Beylikdüzü'nde kafe önünde silahlı saldırı: 1 yaralı | Video

Beylikdüzü'nde yakınları ile bir kafeden çıkan kişi, kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.