Beylikdüzü'nde kafede kavga çıktı! Sandalyeler havada uçuştu... O dakikalar kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:12
00:59
03:44
Aşırı soğuklar 50 metrelik şelaleyi dondurdu | Video 07.01.2022 | 10:42
02:27
Tutuklanmamak için hamile kalmış | Video 07.01.2022 | 10:41
02:51
Mahkemeden emsal karar! Plakaya yazılan cezaya iptal | Video 07.01.2022 | 10:44
00:26
Kaldırımı temizlerken köpeğin saldırısına uğradı | Video 07.01.2022 | 10:41
03:46
02:03
00:55
Elektrik süpürgesi içinde yarım kilo uyuşturucu yakalandı | Video 07.01.2022 | 10:27
02:48
Motosiklet ile geldiler, başka motosikleti çalıp gittiler | Video 07.01.2022 | 10:06
02:27
Kaçakçılık operasyonunda evden cephanelik çıktı 07.01.2022 | 10:08
11:54
03:23
Kız Kulesi'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 07.01.2022 | 09:07
05:49
Müge Anlı'da esrarengiz olay! 84 yaşında kaybolan Faik Koçsoy yaşıyor mu? 07.01.2022 | 09:00
01:41
Dondurucu soğukta soyundu, kardan adamla güreş tuttu | Video 07.01.2022 | 09:16
03:52
Çorum'da otomobile yerleştirilen bomba fünye ile patlatıldı 07.01.2022 | 09:02
02:42
İstanbul Güngören'de serbest bırakılan taciz şüphelisine evinin önünde dayak 07.01.2022 | 09:02
02:37
TEM’de arıza yapan cip zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı | Video 07.01.2022 | 08:51
09:18
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi | Video 07.01.2022 | 08:44
BEYLİKDÜZÜ'nde, iki grup arasında bir kafede çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz salı akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesinde bulunan bir kafede yaşandı. İddiaya göre, kafede oturan kişilerle, dışarıda bekleyen bir grup arasında sözlü olarak tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup önce birbirlerine yumruklarla saldırırken, içlerinden biri kavga ettiği kişiye sandalye ile vurmaya çalıştı. Daha sonra iki grup birbirine sandalyeleri fırlattı. Kavga kafenin dışına taşarken, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu iki grup ayrıldı. Yaşanan kavga kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.